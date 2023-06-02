Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli bakım onarım çalışmaları sebebiyle saat 00.00 itibariyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 03:10, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 03:12
İstanbul Avrasya Tüneli bakım onarım çalışmaları sebebiyle saat 00.00 itibariyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. 5 saat sürmesi planlanan çalışmaların ardından saat 05.00 itibariyle trafiğe açılması bekleniyor.
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İBB yaptığı açıklamada, ''Avrasya Tüneli her iki yönde bakım-onarım çalışması nedeni ile tüm şeritler trafiğe kapatıldı'' ifadeleri kullanıldı.