Tanju Özcan'dan CHP'ye olağanüstü kurultay çağrısı: MYK'nın istifası yetmez

28 Mayıs'ta Erdoğan'ın sandıktan zaferle çıkmasının ardından, seçim muhasebesi yapan CHP'de MYK toplantısından toplu istifa kararı çıktı.

Kılıçdaroğlu daha önce genel başkan yardımcılarının "Biz istifa edelim" önerisine "Şu an için gerek yok" derken, bu defa istifaları kabul etti.

"HESAP SORACAK EN ÜST KURUL KURULTAYDIR"

Partisi hakkındaki çıkışlarıyla gündeme gelen, 1 yıl süreyle geçiçi olarak ihraç edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ise yine CHP yönetimini hedef alan sert eleştiriler geldi. CHP'ye acil olarak olağanüstü kurulay çağrısı yapan Özcan Twitter'daki paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"CHP MYK'nın istifası yetmez!!! Gaz alma operasyonu bu.Derhal, hem de hiç vakit kaybı olmaksızın olağanüstü kurultay, Sayın Genel Başkan'ın daveti ile toplanmalı. Çünkü hesap soracak en üst kurul kurultaydır."

İMAMOĞLU'NA DA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Tanju Özcan seçimin ardından yaptığı paylaşımlarda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmiş, Ekrem İmamoğlu'na ise CHP'nin başına geçmesi çağrısı yapmıştı. Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz. Ama kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır!!! Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta" ifadelerini kullanmıştı.