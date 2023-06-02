HDP'de kavga büyüyor örgüt, teşkilatı bastı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP/YSP'de seçim sonrası içeride yaşanan kavga, partisini ve partisinin seçim döneminde yürüttüğü çalışmaları eleştiren Selahaddin Demirtaş'ın son açıklaması ile zirveye çıktı. Birçok vekil Demirtaş'ı popülizm ve ihanetle suçlayan açıklamalar yaparken Diyarbakır'da HDP il binasını basan partililer mevcut yöneticilerin hain olduğu iddiası ile olay çıkardı.

Benzer gerilim Van, Hakkari, Ağrı, Bingöl, Şırnak ve Erzurum il teşkilatlarında da yaşandı. HDP seçmeni parti yöneticilerinin kendilerini Türk solu, CHP, TİP, Ümit Özdağ ve Meral Akşener'in oylarına bekçi haline getirmekle suçluyor. Tartışmalar sonrası kameraların karşısına geçen HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin olağanüstü büyük kongre sürecinin başladığını bildirdi.