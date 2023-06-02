Türk gemilerinden 'hayalet modu' hamlesi

Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik düzenlediği bombardıman bölgede mahsur kalan Türk gemilerinin tahliye operasyonunu da engelledi. Mykolaiv ve Olviya limanlarında 7 Türk ticaret gemisi mahsur kalırken, gemilerden birinin savaşın ilk günlerinde bombardıman neticesinde aldığı hasar nedeniyle hareket kabiliyeti bulunmazken, 6 gemi için ise önceki gün tahliye operasyonu planlandı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya ait son savaş gemisini de imha etmek için limanlara düzenlediği bombardıman neticesinde tahliye operasyonu son dakika durduruldu.

BOMBARDIMAN SÜRÜYOR

Bölgedeki 6 gemi de uluslararası elektronik takip ve tanımlama sistemi olan gemilerin konumunu ve hızını anlık olarak gösteren Otomatik Tanımlama Sistemi'ni (AIS) kapatarak "hayalet" moduna geçti.

Mykolaiv ve Olviya limanlarındaki 6 geminin bombardımanın sona ermesinin ardından önümüzdeki hafta tahliyesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Öte yandan Herson Limanı'ndaki 5 geminin ise bölgedeki çatışmaların halen sıcak olması nedeniyle bir süre daha bölgede mahsur kalabileceği ifade ediliyor.

AVRUPALI LİDERLER MOLDOVA'DA TOPLANDI

AVRUPA'DAN 50'ye yakın lider, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ikinci toplantısı için Moldova'da bir araya geldi. AST Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de geldi. AST'nin ikinci toplantısının 2.6 milyon nüfuslu Moldova'da yapılması, AB ve Batılı ülkelerden Moskova'ya verilen "kuvvetli bir birliktelik mesajı" olarak değerlendiriliyor. Zirve nedeniyle Kişinev'de geniş güvenlik önlemleri de alındı. Hava sahası uçuşa kapatılırken, AWACS olarak bilinen NATO'ya bağlı havadan erken ihbar uçakları, güvenliğe katkı sağlamak üzere müttefik hava sahasında görev yapıyor.

BARIŞ ŞİMŞEK