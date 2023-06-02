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Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor

Sıfır araç almak için en az 3 ay sıraya girilirken, daha önceden alım yapan galeriler bu araçları bedelinin çok üzerinde satışa çıkarıyor.

Haber Giriş : 02 Haziran 2023 08:29, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 08:31
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Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor

Sıfır araç almak için en az 3 ay sıraya girilirken, daha önceden alım yapan galeriler bu araçları bedelinin çok üzerinde satışa çıkarıyor.

Otomotiv sektöründe sıfır araç krizi büyüyor. Yaklaşık 1 yıldır bayilerde sıfır araç bulunamazken, vatandaşlar peşinat ödeyip 3 ay ile 1 yıl arasında sıraya giriyor. Ancak aynı sıfır araçlar galerilerde fahiş fiyatlarla satılıyor.

Örneğin, bir markanın kendi internet sitesinde 1 milyon 150 bin TL olan araç, galeride 1.5 milyon liraya satılabiliyor. Böyle olunca ikinci el araç fiyatları da artıyor. Sektör temsilcileri, fabrikalardan araç tedarikinde sıkıntı yaşanmasının yanı sıra, bazı bayilerin galerilere araçları toptan aktararak piyasanın yükselmesine neden olduklarını belirtiyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre; sektörün önde gelen bazı markalarının CEO'ları bu durumdan kendilerinin de rahatsızlık duyduklarını ifade etse de sorunun önüne geçilemiyor.

Bir sektör temsilcisi, piyasada satılan araçların en az yarısının yatırım amacıyla alındığını söyledi. Vatandaşın cebindeki parayı korumak için araçlara yatırım yaptığını ifade eden sektör temsilcisi, döviz ve enflasyonun kontrol altına alınmadan bu durumun düzelmesinin zor olduğunu vurguladı.

İKİNCİ ELE TALEP ARTIYOR

Sıfır araç fiyatları 450 bin-500 bin TL civarında başlarken, bu fiyatlardan bayilerde araç bulamayanlar galerilere gitmek zorunda kalıyor.

Orada da aynı aracın 700 bin TL civarında satılması nedeniyle vatandaşlar mecburen ikinci el araçlara yöneliyor. Hızla artan enflasyon karşısında geliri artmayan vatandaşlar yaşı büyük ve kilometresi yüksek araçlara mahkum kalıyor.

Bayilerde bulunan sıfır araçlar için liste fiyatlarının üzerinde talep edilen ücretler nedeniyle bayilere ceza kesiliyor. Ancak vatandaşın mağduriyeti devam ediyor. Araçlar üst donanım paketleri ve aksesuarla satılmaya çalışılıyor. Bununla birlikte sektör temsilcileri gemilerin geç geldiğini ifade ederken, gelen araçların da çoğunlukla üst donanıma sahip olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Global

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