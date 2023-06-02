Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Keneler en çok bu illerde tehlike saçıyor
Keneler en çok bu illerde tehlike saçıyor
TCDD: Erdoğan'ın görsellerini toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız
TCDD: Erdoğan'ın görsellerini toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız
İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 56
İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 56
Valilik ve Meteoroloji'den Başkente uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor
Valilik ve Meteoroloji'den Başkente uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
İstanbul Emniyeti'nde terfiler gerçekleştirildi
İstanbul Emniyeti'nde terfiler gerçekleştirildi
İyi Parti: Millet ittifakı bitmiştir
İyi Parti: Millet ittifakı bitmiştir
TBMM Genel Kurulu yarın yemin töreni için toplanacak
TBMM Genel Kurulu yarın yemin töreni için toplanacak
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar
Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar
Taşınmaz satış sözleşmeleri de artık Noter'de yapılacak
Taşınmaz satış sözleşmeleri de artık Noter'de yapılacak
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı
MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezası onandı
MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezası onandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!

İstanbul merkezli 11 ilde dolandırıcılık örgütüne yönelik operasyonda 50 şüpheli yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 09:16, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 11:33
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Aydın ve eski eşi Sibel Koçak tarafından kurulan SAS Holding tarafından çok sayıda kişinin mağdur edilmesi üzerine şirketle ilgili soruşturma başlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

"PİRAMİT SATIŞ SİSTEMİ" İLE BÜYÜDÜ

Yapılan çalışmalarda MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre şirketin, Tüketici Korunması Kanunu kapsamında yasaklanan 'piramit satış sistemi' ile üst kademedeki kişilere çok para kazandırdığı, sisteme en çok üye kazandıran kişilere ödül törenleri düzenlenerek lüks araçlar verildiği bu sayede sistemin her geçen gün büyüdüğü belirlendi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Saadet zinciri haline gelen sistemin, şirketin sahipleri Süleyman Aydın'ın intihar etmesi eski eşi Sibel Koçak'ın ise gasp edilerek öldürülmesiyle tıkandığını tespit eden ekipler, sisteme üye kazandıran ve 2021 yılı itibariyle yaklaşık 58 milyon 500 bin (güncel kur farkıyla 143 milyon) haksız kazanç sağlayan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

71 ŞÜPHELİDEN 50'Sİ GÖZALTINDA

Yapılan çalışmalar neticesinde sistemin içerisinde olduğu tespit edilen 71 şüpheliye yönelik bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama çalışmaları devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber