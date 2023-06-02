Dolar haftayı 20,88 TL'den tamamladı
Güne yatay başlayan dolar, haftayı 20,88 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 17:23, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|20,8080
|20,8090
|20,8840
|20,8850
|Avro
|22,3180
|22,3190
|22,4450
|22,4460
|Sterlin
|26,4010
|26,5330
|26,3570
|26,4900
|İsviçre Frangı
|23,2060
|23,3220
|23,1940
|23,310
|ANKARA
|ABD Doları
|20,7780
|20,8580
|20,8540
|20,9340
|Avro
|22,2780
|22,3580
|22,4050
|22,4850
|Sterlin
|26,3410
|26,5510
|26,2970
|26,5070