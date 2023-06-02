Herkesin Konuştuğu Mehmet Şimşek: Kimdir ve neden bu kadar önemli?

Şimşek, 1967 yılında Batman ilinin Gercüş ilçesinde doğdu. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Daha sonra 1991 yılında Birleşik Krallık'taki York Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi almaya devam etti.

Şimşek, eğitimini tamamladıktan sonra aralarında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun da bulunduğu birçok uluslararası finans kurumunda ekonomist olarak çalıştı. 1998'de Merrill Lynch'e gelişmekte olan piyasalar ekonomisti olarak katıldı. Daha sonra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da Merrill Lynch'in gelişmekte olan piyasalar stratejisinin başı oldu.

Şimşek, 2007 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak TBMM'ye seçildi. Aynı yıl Ekonomi Devlet Bakanı olarak atandı. 2009 Yılında Maliye Bakanlığına terfi etti.

Şimşek, Maliye Bakanı olarak Türkiye'de bir ekonomik büyüme ve istikrar dönemini denetledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinde de kilit rol oynadı.

Şimşek, 2015 yılında Türkiye Başbakan Yardımcılığına atandı. 2018 yılında makam kaldırılana kadar bu görevi sürdürdü.



Mehmet Şimşek'in siyasi kariyeri boyunca, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sağlama ve sürdürme amacıyla önemli adımlar atmıştır. Mali disiplin, yapısal reformlar, bütçe dengelemesi, finansal istikrar ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi konulara odaklanmıştır.

Şimşek'in döneminde Türkiye, küresel ekonomik kriz sonrasında önemli bir toparlanma ve büyüme süreci yaşamıştır. Bütçe açığının azaltılması, vergi reformları, kamunun borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi gibi politikalar uygulanmıştır. Ayrıca, finansal sektörün güçlendirilmesi, serbest piyasa ekonomisinin geliştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için adımlar atılmıştır.

Şimşek, uluslararası platformlarda da aktif rol oynamış ve Türkiye'nin ekonomik politikalarını savunmuştur. Özellikle G20 gibi uluslararası forumlarda Türkiye'nin sesini duyurmuş ve küresel ekonomik konularla ilgili politika önerilerinde bulunmuştur.

Siyasi kariyeri boyunca Mehmet Şimşek, ekonomik reformlar ve istikrar politikaları üzerinde odaklanarak Türkiye'nin ekonomik yönetiminde etkili bir rol oynamıştır. Ancak, 2018 yılında siyaseti bırakarak aktif politika hayatından çekilmiştir. Sonrasında uluslararası danışmanlık firmalarında görev almış ve ekonomi üzerine yazılar kaleme almıştır.

Mehmet Şimşek'in siyasi kariyeri boyunca önemli olaylarda öne çıkan birçok görevi bulunmaktadır. İşte Mehmet Şimşek'in bazı önemli olaylar ve görevleri:

Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı: 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili seçildikten sonra Maliye Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirildi. Bu görevi süresince, mali politikaların belirlenmesi, bütçe yönetimi, vergi reformları ve kamu maliyesi konularında önemli rol oynadı.

Maliye Bakanlığı: 2009-2015 yılları arasında Türkiye'nin Maliye Bakanı olarak görev yaptı. Bu dönemde, ekonomik istikrarın sağlanması, bütçe disiplini, kamu harcamalarının kontrolü ve vergi reformları gibi konularda çalışmalar yürüttü. Ayrıca, uluslararası finansal kuruluşlarla işbirliği yaparak Türkiye'nin mali piyasalardaki itibarını güçlendirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı: 2015-2018 yılları arasında Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi sırasında ekonomik reformlar, yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir büyüme politikaları ve Türkiye'nin uluslararası ekonomik ilişkileri konularında çalışmalar yaptı.

G20 Dönem Başkanlığı: 2015 yılında Türkiye, G20 dönem başkanlığını üstlendiğinde Mehmet Şimşek, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantılarında önemli bir rol oynadı. Türkiye'nin G20 dönem başkanlığı sürecinde, küresel ekonomik sorunların ele alınması ve uluslararası ekonomik işbirliğinin sağlanması için çaba harcadı.

'İngiliz Mehmet'

Şimşek'in İngiltere vatandaşlığı da bulunuyor. 2009'da dönemin CHP grup başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, bunu vurgulayarak "Kemal Unakıtan'dan sonra şimdi bir bakan daha var. İngiliz Mehmet. İngiliz Mehmet'in kız kardeşi de yeşil kartlı" diyor. Şimşek de "Anayasanın ve Vatandaşlık Kanunu'nun verdiği hak uyarınca ve ilgili makamlardan izin alarak çifte vatandaş oldum" diye cevap veriyor.

2007'de Ali Babacan'dan devraldığı ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevini 2009'da tekrar Babacan'a devrediyor ve altı yıl boyunca sürdüreceği Maliye bakanlığı görevine başlıyor.

Wikileaks belgelerinde

2010'da sızdırılan Wikileaks belgelerinde dönemin ABD hazine bakan yardımcısı David Cohen'le Mehmet Şimşek'in bir görüşmesine ilişkin belgeler yer alıyor. Belgelerde iddia edilen görüşmede Türkiye ekonomisine dair çeşitli değerlendirmeler yer alıyor.