DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi

Saygı Ötürk'ün Sözcü'de çıkan köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

CHP'den seçilen dört siyasi partinin 38 milletvekilinin, CHP'den istifa etmelerini doğru anlamak gerekiyor. TBMM'de grup kurulması muhalefetin daha fazla söz alması, komisyonlarda daha fazla temsilcisinin bulunması demektir. Yani ayrılıkları, "Seçildik hadi bize eyvallah" şeklinde değil, yine temelinde Cumhur İttifakı'na karşı birlikte hareket etmek yatıyor. Ne derecede olur, onu da ileride göreceğiz.

YİNE İSİM SORUNU VAR

DEVA Partisi ile Gelecek Partisi ortak grup kurma konusunda hemen hemen anlaştı. Ancak o birliktelik içinde şimdilik Saadet Partisi yok. Saadet Partisi, grubun kendi isimleri altında oluşmasını istiyor. Diğer iki parti ise Saadet Partisi adıyla grupta yer almak istemiyor. Bu durumda ya iki parti, belki Demokrat Parti'nin de katılmasıyla üçlü bir grup oluşturabilir.

Ama bitmedi. Saadet Partisi'nin de bu grupta yer alması için çabalar sürüyor. Yeni bir çatı oluşturup 4 partinin belirlenecek bir isimle grup oluşturması da gündemde. Parti programlarının benzerliği, ortak mutabakata 4 partinin de liderinin imzasının bulunması birlikteliği de kolaylaştıracak.

Saadet Partisi, bu gelişmeler ışığında hafta sonu genel idare kurulunu, il başkanlarını toplayacak, görüşlerini alacak. Saadet Partililere göre Millet İttifakı da kurumsal olmasa da pratikte devam edecek, yerel seçimlere yönelik işbirliği de sürecek. Millet İttifakı'nı oluşturan İYİ Parti yetkilileri ise 4 siyasi partinin ne yapacağını izlemekle yetiniyor.

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