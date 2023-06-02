2022'de Schengen vizesine en çok Türkler başvurdu

Geçen yıl baş gösteren Schengen vize krizi tırmanarak artıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin Schengen başvurularına ret sayısı her geçen gün artarken, vize eziyetine en çok AB'ye turistik ziyaret yapmak isteyenlerle öğrenci ve işadamları maruz kalıyor.

Son olarak sanatçılar Özcan Deniz, Volkan Konak ve Onur Akın'ın vize başvuruları reddedilirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kısa süre önce "İnşallah en kısa sürede hal yoluna koyacağız" diye açıklama yapmıştı. Vize eziyetine karşı Brüksel'den acil adım atması bekleniyor, çünkü rakamlar da Türkiye'nin Schengen'e en çok başvuru yapan ülke olduğunu gösteriyor. İşte AB'den yapılan resmi 2022 Schengen vize başvuru verileri:

- Geçen yıl tüm dünyadan Schengen ülkelerinin büyükelçilik ve başkonsolosluklarına 7 milyon 572 bin 755 başvuru yapıldı. Bu, (Koronavirüs pandemisi öncesi) 2019 rakamlarından yüzde 55 daha az. 2019'daki başvuru sayısı 16 milyon 955 bin 541'di. 2020 rakamı 2 milyon 924 bin 365; 2021 rakamı ise 2 milyon 926 bin 104'tü.

- Schengen ülkeleri 2022'de toplam 5 milyon 939 bin 896 vize verdi. Yani genel başvuruların yüzde 17.9'u reddedildi. Bu ret oranı 2019'da yüzde 9.9'du.

-2022'de en çok Schengen vize başvurusu yapılan ülke, 778 bin 409 dosya ile Türkiye oldu. Türkiye her ne kadar 1 numara olsa da, Türkiye'den pandemi öncesi, 2019'da yapılan başvuru sayısı daha fazlaydı: 906 bin 862! -Türkiye'yi 687 bin 239 başvuru ile Rusya, 671 bin 928 başvuru ile Hindistan takip etti.

-Pandemi öncesi, 2019'da en çok başvuru yapılan üç ülke Rusya, Çin ve Hindistan'dı. İlginçtir, Çin 2022 listesinde 22'nci sıraya geriledi!

- Ukrayna Savaşı'nın ardından Ruslara 2022'de en çok Schengen vizesi veren ülkeler İspanya, İtalya ve Finlandiya oldu. Vize uzmanları "Rusların başvurularının daha da azaldığını 2023 sonunda göreceğiz" diyor.

Türkiye'ye "ret" yıllar içinde düzenli arttı

Türkiye'nin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (PACE) sunduğu rapor, Schengen ülkelerinin Türkiye'den yapılan başvurularını reddetmesinin yıllar içinde düzenli şekilde arttığını gösteriyor. 2014'te her 100 başvurudan sadece 4'ü ret yerken; oran 2018'de yüzde 10.45'e, 2020'de yüzde 13.78'e, 2021'de yüzde 19'a yükseldi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2023'te tret verilen vize başvurusunun yüzde 50'ye yaklaştığını öne sürdü.

Schengen vizesinin en rahat alındığı ülke hangisi?

2020-2023 verilerine göre, Litvanya Schengen vizesini en rahat veren ülke. Litvanya'nın vize verme oranı yüzde 98.7. Onu yüzde 98.4 oranıyla Estonya, yüzde 98.3 ile Finlandiya takip ediyor. Vize uzmanları yine de uyarıyor: "Schengen vizenizi giriş yapacağınız ülkeden alın."

Vize başvurunuzun reddedilmesinin 5 nedeni

-Konsolosluk yetkilisinin ilk baktığı şey adli sabıka sicili. Bir suçun işlenmiş olması kararı kesinlikle etkiliyor.

-Seyahat belgelerinizin sahte olması.

- Ziyaret nedeninizi ikna edici şekilde açıklayamamış olmanız ya da finansal durumunuzun işinizle çelişmesi.

-Pasaportunuzun zarar görmüş olması.

-Geçersiz seyahat sigortası.

Emre ERGÜL