Türk Eğitim-Sen akademisyen ücretlerine artış yapılmasını istedi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Hükümetten beklentimiz, akademik kadromuzu geçim derdinden kurtaracak ve bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde ücretlerde iyileştirme yapılması hususunda bir an önce tedbir almasıdır." ifadesini kullandı.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerin Türkiye'nin motor gücünü oluşturduğunu ve her bakımdan güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Akademisyenlerin ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini belirten Geylan, şunları kaydetti:

"Şu bir gerçektir ki lisans düzeyinde akademik başarısı en yüksek olan öğrencilerimizin akademisyenliği tercih etmesi en doğru olandır. Ancak bu şekilde akademinin niteliğini yükseltebiliriz. Fakat akademisyenlerimizin ücret koşullarını iyileştirmediğimiz ve akademisyenlerimizi ekonomik açıdan dezavantajlı bir meslek grubu olarak mahkum ettiğimiz sürece üniversitelerimizin ve bilim hayatımızın geleceğini tehlikeye atmış oluyoruz. Bundan dolayı hükümetten beklentimiz, akademik kadromuzu geçim derdinden kurtaracak ve bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde ücretlerde iyileştirme yapılması hususunda bir an önce tedbir almasıdır."