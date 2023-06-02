Samsun'da hastane inşaatından düşen işçi öldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hastane inşaatının birinci katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 12:06, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 12:06
Selyeri Mahallesi 1939 Sokak'taki devlet hastanesi inşaatının birinci katında çalışan Ragıp Uzun (33), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldıran Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İnşaatın müteahhiti N.U, polis merkezine götürüldü.