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Burslu eğitim görecek milli sporcularla ilgili yeni düzenleme yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasındaki protokole eklenen maddelere göre, milli sporcu bursu ile öğrenci alan vakıf üniversitelerine, aldıkları milli sporcu öğrenci sayısının tamamı kadar ilave kontenjan takip eden öğretim yılında verilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 13:28, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 13:31
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Burslu eğitim görecek milli sporcularla ilgili yeni düzenleme yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile vakıf üniversiteleri arasında burslu okuyacak milli sporcularla ilgili protokol maddesine iki yeni madde eklendi.

GSB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 29 Kasım 2022 tarihinde yapılan İş Birliği Protokolünün "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükümlülükleri" başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrasına 5. ve 6. bentler getirildi.

Buna göre, milli sporcu bursu ile öğrenci alan vakıf üniversitelerine, aldıkları milli sporcu öğrenci sayısının tamamı kadar ilave kontenjan takip eden öğretim yılında verilecek.

Bu madde 2023-2024 eğitim öğretim yılında bir önceki eğitim-öğretim döneminde alınan öğrenci sayısı dikkate alınarak uygulanacak.

Vakıf üniversiteleri 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren azami 15 milli sporcu öğrenci kontenjanı kullanacak.

Milli sporcu öğrencilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile yerleşmeyi planladığı vakıf üniversitelerinin tercih sıralamasını gerçekleştirmeden önce ilgili vakıf üniversitesi ile ön görüşme yapması gerekiyor.

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