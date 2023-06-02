28. Yasama Dönemi başladı
28. Yasama Dönemi başladı
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Gazeteci Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Keneler en çok bu illerde tehlike saçıyor
Keneler en çok bu illerde tehlike saçıyor
TCDD: Erdoğan'ın görsellerini toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız
TCDD: Erdoğan'ın görsellerini toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağız
İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 56
İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 56
Valilik ve Meteoroloji'den Başkente uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor
Valilik ve Meteoroloji'den Başkente uyarı: Fırtına ve sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 12 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
10 yıl 10 ay hapis cezası onanan Kadir Şeker tutuklandı
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
AA'dan Ekrem İmamoğlu'na tazminat davası
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Kızılay'dan kurban fiyatlarına yüzde 141 zam
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Asgari ücret süreci nasıl işleyecek?
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Meclis'te yemin töreniyle birlikte seçim süreci başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı açıklandı
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
İstanbul Emniyeti'nde terfiler gerçekleştirildi
İstanbul Emniyeti'nde terfiler gerçekleştirildi
İyi Parti: Millet ittifakı bitmiştir
İyi Parti: Millet ittifakı bitmiştir
TBMM Genel Kurulu yarın yemin töreni için toplanacak
TBMM Genel Kurulu yarın yemin töreni için toplanacak
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar
Merkez Bankası'ndan Kur korumalı mevduatta yeni karar
Ana sayfaHaberler Siyasi

Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23'inci dönemin ilk gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye görevini devretti

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 13:31, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 14:15
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı.

Şentop, Başkanlık makamındaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, olgunlukla ve başarıyla sonuçlanan 28. Dönem parlamento seçimleri nihayetinde Meclis'in teşekkül ettiğini söyledi.

Bugün itibarıyla ilk defa yeni Meclisin toplanacağını ve 28. Dönemin başlayacağını dile getiren Şentop, hayırlı olmasını diledi.

Mustafa Şentop, 24 Şubat 2019'da devraldığı TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devrettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"27. Dönemde TBMM'nin 29. başkanlığını üstlendim. Cenabıhakk'a, milletimize böyle bir görevde ve böyle bir dönemde hizmet etme imkanı verdiği için şükrediyorum. Meclis Başkanı olarak seçilmemde, beni aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye, destek veren tüm milletvekili arkadaşlarımıza, bu dönem boyunca birlikte çalıştığımız bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum. TBMM'nin bir üyesi olmak çok büyük bir şereftir. TBMM'ye başkanlık yapmak ise çok nadir bir şekilde nasip olacak bir mazhariyettir."

TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünün idrakinde başkanlık yaptığı için ayrıca iftihar ettiğini anlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde bütün milletvekili arkadaşlarımıza, beraber çalıştığımız milletvekili arkadaşlarımıza ve TBMM'de birlikte görev yaptığımız bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok küçük yaşlardan itibaren 'yeniden büyük Türkiye davası' ateşini kalbimize koyan ve bu makamda hizmet etme imkanını nasip eden Cenabıhakk'a tekrar teşekkür ediyorum. Milletimize de şükranlarımı sunuyorum. Başta Gazi Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve ilk dönem Meclisimizde görev yapan, Milli Mücadele'yi yürüten milletvekilleri olmak üzere, başlangıçtan itibaren bugüne kadar görev yapan, ahirete irtihal eden tüm milletvekillerine, siyasetçilere, devlet adamlarına da rahmet diliyorum. Hepsine şükranlarımızı sunuyorum.

Bu görevi kemalihuzurla ve bahtiyarlıkla büyük siyaset ve devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli'ye devrediyorum. Yeni dönem hayırlı olsun. Bir mutasavvıf, 'Bidayeti parlak olanın nihayeti de parlak olur.' der. Parlak bir başlangıçla 28. Dönem başlayacak. Cenabıhak hayırlı hizmetler nasip etsin."

Devlet Bahçeli ise "Çok başarılı bir süreçten sonra yapılmış olan genel seçimlerde yeniden teşekkül etmiş TBMM'de emaneti yasal çerçevede almaktan çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah milletimiz için hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.

Şentop, daha sonra Meclis Başkanlığı mührünü Bahçeli'ye teslim etti ve bir buket çiçek verdi.

- Atatürk Anıtı önünde tören

Devir teslimin ardından TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekilleri katıldı.

Bahçeli'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber