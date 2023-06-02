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İYİ Parti binasına mermi isabet etmesine ilişkin dava karara bağlandı

Mahkeme, sanığa "Ateşli silah veya mermi satın alma, taşıma ve bulundurma" ve "silahla genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından 9 ay hapis verilmesine ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 14:28, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 14:28
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İYİ Parti binasına mermi isabet etmesine ilişkin dava karara bağlandı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin bir sanığın yargılandığı davada, sanığa 9 ay hapis ve 300 lira adli para cezası verilmesini kararlaştıran mahkeme, söz konusu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosunca hazırlanan talepnamede, Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığının 30 Mart 2023'te kurşunlanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesine yer verilen talepnamede, parti binasının kafeterya olarak kullanın giriş ön camında bir, 4. katındaki pencere alt kısmında bir, binanın yanındaki iş merkezine de bir mermi girişi olduğunun tespit edildiği aktarılan talepnamede, sanık tarafından atışın yapıldığı bildirilen alanda ise 2 mermi kovanın bulunduğu ifade edildi.

Talepnamede ifadesine yer verilen sanık Melikşah Erdem, olay günü 3 kişinin şantiyeden malzeme taşımaya çalıştığını görmesi üzerine havaya 3-4 el ateş ettiğini belirterek, sonrasında yine 3-4 el daha havaya ateş ettiğini anlattı.

Moloz yığının olduğu yere düştükten sonra sinirlenip D-100 kara yolu istikametine doğru sayısını hatırlamadığı şekilde ateş ettikten sonra şahısların kaçtığını aktaran Erdem, hedefinin kesinlikle parti binası olmadığını savundu.

Talepnamede, sanığın, olay günü meskende bulundurma ruhsatlı silahı ile şantiye alanında ateş ederek "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarını işlediği kaydedildi.

Sanık Melikşah Erdem'in "Ateşli silah veya mermi satın alma, taşıma ve bulundurma" eylemini sabit görüldüğünden 1 yıl hapis ile 30 gün adli para cezasına çarptırılması istendi.

Talepnameyi kabul eden Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi sanık Erdem'in "Ateşli silah veya mermi satın alma, taşıma ve bulundurma" ve silahla genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından toplam 9 ay hapis ile 300 lira adli para cezasına çarptırılmasını karara bağladı.

Mahkeme, söz konusu hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

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