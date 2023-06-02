TBMM'de Osman Gökçek'in yemini tekrarlatıldı
TBMM'de 28. yasama dönemi bugün resmen başladı. Ant içme töreninde Ankara'dan milletvekili seçilen Osman Gökçek'in yemini gelen itirazlar üzerine tekrarlatıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 15:50, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 15:58
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin ediyor.
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Geçici Başkan Devlet Bahçeli'nin yönettiği oturumda AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in yemini tekrarlatıldı. Yeminini edip yerine geçmek isteyen Gökçek, yanlış ifade ettiği bir kelime sonrası gelen uyarı üzerine kürsüye gelip tekrar yemin etti.