TBMM'de Osman Gökçek'in yemini tekrarlatıldı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin ediyor.

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Geçici Başkan Devlet Bahçeli'nin yönettiği oturumda AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in yemini tekrarlatıldı. Yeminini edip yerine geçmek isteyen Gökçek, yanlış ifade ettiği bir kelime sonrası gelen uyarı üzerine kürsüye gelip tekrar yemin etti.