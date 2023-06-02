Ankara'da yarın öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 13.00-19.00 saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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