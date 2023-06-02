Ankara'da yarın öğleden sonra kuvvetli sağanak bekleniyor
Ankara Valiliği, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 16:02, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 16:44
Ankara Valiliği, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 13.00-19.00 saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.