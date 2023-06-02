Erdoğan'ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak

Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro da törende olması beklenen isimler arasında.

İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Rusya ise Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek.

Törene aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Ruanda'nın da olduğu 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.

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