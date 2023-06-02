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İstanbul'da mayıs ayının zam şampiyonu patates oldu

İTO verilerine göre, Mayıs ayında fiyatı en fazla artış gösteren ürün yüzde 31,03 ile patates oldu. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 141'nin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 76 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 17:15, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 17:15
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İstanbul'da mayıs ayının zam şampiyonu patates oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 141'nin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 76 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mayıs ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan patates yüzde 31,03 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 23,72 ile çilek, yüzde 19,50 ile muz, yüzde 16,82 ile ıspanak, yüzde 15,44 ile salam, yüzde 14,59 ile maydanoz, giyim harcamaları çocuk giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 14,44 ile çocuk çorap ve ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 14,30 ile çarşaf oldu.

En fazla gerileyen ürün sivri biber

2023 Mayıs ayında gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biber fiyatı yüzde 49,51 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 34,55 ile patlıcan, yüzde -28,47 ile soğan, yüzde 25,64 ile salatalık, yüzde 21,82 ile taze fasulye, yüzde 18,93 ile bezelye ve yüzde 16,27 ile kabak oldu.

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