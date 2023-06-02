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Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, VMO Yürütme Konseyi Üyeliğine yeniden seçildi

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Cenevre'de 193 üye ülke temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen 19'uncu Dünya Meteoroloji Kongresi'nde 77 oy alarak WMO Yürütme Konseyi Üyeliğine seçildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 17:38, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 17:39
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Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, VMO Yürütme Konseyi Üyeliğine yeniden seçildi

Volkan Mutlu Coşkun; Yürütme Konseyinin meteoroloji alanındaki uluslararası iş birliği ve koordinasyonunun adeta komuta merkezi olduğunu söyledi. "Bu temsil, hem kurumumuzun ve ülkemizin uluslararası alanda saygınlığını ve görünürlüğünü artıracak hem de WMO'nun karar aşamalarında daha etkin yer almamızı sağlayacak. Diğer yandan meteoroloji alanındaki uluslararası destek ve yardımları giderek artıran Meteoroloji Genel Müdürlüğü için WMO Yürütme Konseyinde temsil edilmek, bölgesindeki etkinliğini pekiştirmesi ve liderliğe yükselmesi için de fırsatlar sunacaktır. Başarılar takım ruhu ile kazanılır, bu başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, Bakanlığımız çalışanlarına ve Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Çevre Genel Müdürlüğü ile BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

WMO'nun, Birleşmiş Milletlerin iklim, hava durumu ve su konularındaki ihtisas kuruluşu olduğunu anımsatan Coşkun, şöyle devam etti: "Günlük hava tahminlerinden kutuplardaki buzullarda meydana gelen değişikliklere, olağanüstü meteorolojik hadiselere yönelik erken uyarılardan afet risklerinin azaltılmasına, su kaynaklarının planlanması ve yönetilmesinden, spor etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasına, şehir planlamasından turizme, ulaşımdan sanayi yatırımlarına kadar hayatın her alanında verilen meteorolojik hizmetlerin koordinasyonu WMO tarafından yürütülüyor."

Coşkun, seçildiği Yürütme Konseyinin örgütün icra organı olduğunu vurgulayarak, "Konseyin görevleri arasında, kongrede alınan kararları uygulamak, WMO programlarının koordinasyonunu sağlamak, bölge birlikleri ve teknik komisyonların tavsiyelerini değerlendirerek karara bağlamak, dönemsel bütçenin uygulanmasını yönetmek ve meteoroloji alanındaki uluslararası iş birliğini geliştirmek yer alıyor." diye konuştu.

Volkan Mutlu Coşkun, 2027 yılında düzenlenecek 20'inci Dünya Meteoroloji Kongresi'ne kadar WMO Yürütme Konseyinde Avrupa Bölgesi'ni temsil edecek. WMO Yürütme Konseyinin Avrupa Bölgesi, 2023-2027 döneminde, Coşkun ile birlikte Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa, Norveç, İtalya, meteoroloji genel müdürleri tarafından temsil edilecek.

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