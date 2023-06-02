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Galatasaray'a şampiyonluk kupasını, derbi maçın ardından alacak

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a kupasını, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 19:48, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 19:50
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Galatasaray'a şampiyonluk kupasını, derbi maçın ardından alacak

Federasyondan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci tamamlayan kulübe, son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği belirtildi.

Lig birinci tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili takıma ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakasının ardından TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği kaydedilirken, "Bu minvalde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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