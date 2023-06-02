OGM mühendis ve orman muhafaza memuru alımı sonuçlarını açıkladı

"2023 Yılı 249 Adet Sözleşmeli Mühendis (Orman Mühendisi) Alımı ve 2023 Yılı 1128 Adet Sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru Alımı Sınav Sonuçları" ilan edilmiştir. Detaylar https://t.co/zXSAIy6hZ6 de

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