OGM mühendis ve orman muhafaza memuru alımı sonuçlarını açıkladı
Orman Genel Müdürlüğü, 249 Adet Sözleşmeli Mühendis (Orman Mühendisi) Alımı ve 1128 Adet Sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru Alımı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Haziran 2023 20:18, Son Güncelleme : 02 Haziran 2023 20:19
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından sözleşmeli personel alımına dair paylaşımda bulundu.
OGM'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı;
"2023 Yılı 249 Adet Sözleşmeli Mühendis (Orman Mühendisi) Alımı ve 2023 Yılı 1128 Adet Sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru Alımı Sınav Sonuçları" ilan edilmiştir.
Detaylar http://ogm.gov.tr'de
"2023 Yılı 249 Adet Sözleşmeli Mühendis (Orman Mühendisi) Alımı ve 2023 Yılı 1128 Adet Sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru Alımı Sınav Sonuçları" ilan edilmiştir.Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 2, 2023
Detaylar https://t.co/zXSAIy6hZ6de