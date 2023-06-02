Borç- alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşını tabancayla öldürdü

Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Arslanbey Yeni Mahalle'de meydana geldi. Burak Yavuz, iddiaya göre, aralarında daha önceden borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan arkadaşı Engin Yılmaz'ı arayarak buluşmak istediğini söyledi. Sokakta buluşan ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Burak Yavuz, tabancayla Engin Yılmaz'ı başından vurarak yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Engin Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, ARKADAŞI TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, olayın ardından polis tarafından yakalanan Burak Yavuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Engin Yılmaz ise Suadiye Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Suadiye Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.