3 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları
3 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek.
(TBMM/15.00)
1- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.
- Günün diğer maçlarında Polonya ile Sırbistan, ABD ile Güney Kore karşı karşıya gelecek.
(Antalya/20.00/14.00/17.00)
2- Spor Toto Süper Lig'in 37. haftası başlayacak; Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük, HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor, Kasımpaşa-Beşiktaş, Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü, Trabzonspor-Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor-Medipol Başakşehir maçları yapılacak.
(Konya/16.00/İstanbul/19.00/19.00/Kayseri/Trabzon/Adana/19.00)
3- TFF 2. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçları yapılacak; Kırmızı Grup'ta İskenderunspor ile 1461 Trabzon FK, Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor ile Anagold 24Erzincanspor karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/17.00/20.00)
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final mücadelesi başlayacak; Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ilk maçta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.00)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off final serisinde Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor ikinci maçta karşılaşacak.
(Kastamonu/13.30)
6- Formula 1'de sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Barselona/17.00)
7- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın, Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'daki 5. ayağında superpole mücadelesi ve ilk yarışa çıkacak.
(Misano)
8- Modern Pentatlon Dünya Kupası Final organizasyonunda kadınlar ve erkeklerde finaller yapılacak.
(Ankara/10.00/16.00)