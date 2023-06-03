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Hüda Parlı vekiller İstiklal Marşını okudu, HDP'li vekiller okumadı

Muhalefetin sıkça eleştirdiği Hüda Parlı milletvekilleri, Meclis açılışında diğer vekillerle birlikte İstiklal Marşına eşlik etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 02:31, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 02:35
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Hüda Parlı vekiller İstiklal Marşını okudu, HDP'li vekiller okumadı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde en çok tartışılan partilerden birisi Hüda Par oldu. Hizbullah veya başka hiç bir oluşumun devamı olmadıklarını belirten Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu ve diğer Hüda Parlı vekiller hakkında, TBMM'de yemin etmeyecekleri, kadınları Meclis'teki odaların bulunduğu kata sokmayacakları iddia ediliyordu.

Hüda Par Milletvekilleri 2 Haziran 2023 tarihli açılışta milletvekili yeminini tamamladı. TRHaber'de yer alan habere göre Hüda Par Milletvekilleri diğer vekillerle birlikte İstiklal Marşı'na eşlik etti. Ancak sosyal medyada yer alan görüntüler de HDP'li milletvekillerinin bir kısmının İstiklal Marşına eşlik etmediği görüldü

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