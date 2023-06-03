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Korku dolu anlar! Park halindeyken kayan İETT otobüsü evin bahçesine uçtu

Beykoz'da el freni çekilmeyen park halindeki İETT otobüsü, park halindeki araçlara çarpıp evin bahçesine uçtu. Olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken evde bulunanlarda büyük paniğe neden oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 04:40, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 04:42
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Korku dolu anlar! Park halindeyken kayan İETT otobüsü evin bahçesine uçtu

Olay, saat 21.30 sıralarında Soğuksu Mahallesi Cengizhan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HD 3692 plakalı İETT otobüsü park edildikten bir müddet sonra aşağı doğru kaymaya başladı.Yol ortasındaki refüje çarpıp savrulan otobüs, park halinde bulunan iki araca da vurarak bir evin bahçesine uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alanda incelemelerde bulundu. Bu sırada, otobüs olay yerine çağırılan vinç yardımıyla evin bahçesinden çıkartıldı. Otobüsün uçtuğu evin bahçesinde daha önce de benzer kazaların yaşandığı öğrenildi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Olayla ilgili konuşan ev sahibinin oğlu Erdal Kavrazlı "Yukarıdan kayıp gelip arabalara vurarak buraya geliyor. Bu ilk kaza değil, daha önce de kazalar oldu. Muhtarımıza da danıştık bariyer falan yapılmalı, can güvenliğimiz yok. Otobüs boş, park halinde bırakıp eve gitmiş. Allah korusun daha kötü bir şey de olabilirdi" diye konuştu.

Evin sahibi Mehmet Kavrazlı ise "Bir ses duydum patır kütür, sonra çıkıp bakalım dedik otobüsü kapının önünde gördüm. Biz geldiğimizde kimse yoktu. Yukarıdan aşağıya doğru araba geliyordu, el freni mi çekilmedi ne yaptı" dedi.

Olayı gören Salim Uzun, "Saat 9 civarlarında bizim sokakta bir ses duydum bir gürültü ve ağaç sesi duydum. Daha sonra arabanın park halindeyken geri geri gelerek araçlara çarpıp geçtiğini duydum yukarıdan aşağıya düştü boş otobüs" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri daha önce de benzer durumların yaşandığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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