Edirne'de 11 yaşındaki kuzeninin tüfekle vurduğu 16 yaşındaki genç kız öldü

Gürateş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Gürateş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar evdeki kuzeni Naz Gürateş'e isabet etti.

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