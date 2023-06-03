Yeni Kabine'de bakanlar belli olmaya başladı

Asgari ücret için düğmeye basılıyor!
Asgari ücret için düğmeye basılıyor!
LGS yarın yapılacak
LGS yarın yapılacak
Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor
Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor
Altında semt farkı: İlçeler arası 100 TL oynuyor
Altında semt farkı: İlçeler arası 100 TL oynuyor
Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
581 milletvekilinin ant içtiği tören 10,5 saat sürdü
581 milletvekilinin ant içtiği tören 10,5 saat sürdü
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemi başlıyor
3 otomobil markası daha zam yaptı
3 otomobil markası daha zam yaptı
OGM mühendis ve orman muhafaza memuru alımı sonuçlarını açıkladı
OGM mühendis ve orman muhafaza memuru alımı sonuçlarını açıkladı
Piyasalarda 'Mehmet Şimşek' etkisi
Piyasalarda 'Mehmet Şimşek' etkisi
Arçelik'ten siber saldırı açıklaması
Arçelik'ten siber saldırı açıklaması
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
Erdoğan'ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak
Erdoğan'ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak
Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi
Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına dair açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına dair açıklama
Otomotivde satış rekoru mayısa taşındı
Otomotivde satış rekoru mayısa taşındı
Ücretsiz doğalgaz 'sıfır' girilecekti: Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
Ücretsiz doğalgaz 'sıfır' girilecekti: Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
28. Yasama Dönemi başladı
28. Yasama Dönemi başladı
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
DEVA ile Gelecek partisi ortak grupta anlaştığı iddia edildi
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
ÖSYM, pazar günü 6 bin 601 adayın katılımıyla 3 sınav yapacak
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
11 ilde SAS Holding operasyonu: 50 gözaltı!
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yerine 3 isimden biri düşünülüyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin perde arkası
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yeni Kabine'de bakanlar belli olmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Meclis'te emin ettikten sonra yeni Kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde açıklayacak. Yeni Bakanların isimleri sızdı. İçişleri Bakanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Murat Kurum'un hemşehrisi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı "Uğur İbrahim Altay geliyor. Hakan Fidan Dışişleri'ne, Mehmet Şimşek Maliye Bakanlığı koltuğuna oturuyor. İşte isim isim yeni Kabine üyeleri

Haber Giriş : 03 Haziran 2023 10:00, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 11:31
Yazdır
Yeni Kabine'de bakanlar belli olmaya başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bugün Meclis'te yemin ettikten sonra akşam saatlerinde Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıklayacak. Kulislerde yeni bakanlık dağılımına ilişkin olarak çok sayıda isim konuşuluyor. Eski Kabine'den 3 isim görevlerine devam edecek. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Savunma Bakanı, İstanubl Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı oluyor. Kabine'ye girecek isimlere telefon edilip Ankara'da olmaları istendi.

Dün akşam telefonda 'Bakan oldunuz' dendi

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Twitter hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımlara göre, "Dışişleri Bakanlığı için Hakan Fidan'a, İçişleri için Ali Yerlikaya'ya, Sanayi ve Teknoloji için Fatih Kacır'a, Gençlik ve Spor için Osman Aşkın Bak'a dün akşam telefon gitti... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve devam edecek..."

İstanbul Valisi, İçişleri Bakanı oluyor

Gazeteci Candaş Tolga Işık da yeni Kabine üyeleriyle ilgili şu paylaşımları yaptı:

- İbrahim Kalın yeni MİT müsteşarı oldu.

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni İçişleri Bakanı

- MİT Müsteşarı Hakan Fidan yeni Dışişleri Bakanı...

- Eski kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yeni kabinede de devam ediyor.

Şehircilik Bakanlığı Konya'da kalıyor

- Mehmet Şimşek ekonominin başına geçiyor Maliye Bakanı olarak...

- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı...

- Ulaştırma Bakanı ise Hayri Baraçlı...

Genelkurmay Başkanı Güler bakan oluyor

- Fatih Kacır, Bilim ve Sanayi Bakanı....

- Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de Milli Savunma Bakanı oluyor...

- Fuat Oktay ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Kabine'de devam ediyor...

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber