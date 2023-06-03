'Çalmadık' kapı bırakmamışlar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde girdikleri yapılardan çaldıkları el işçiliğiyle süslemeli ahşap kapı ve sütun gibi eserleri yurt dışına göndermek istedikleri belirtilen 3 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve kaçakçılık suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından çalıntı olduğu değerlendirilen bazı eserlerin Fatih'teki bir adreste saklandığı belirlendi.

EL İŞÇİLİĞİYLE SÜSLENMİŞLER

Depoda yapılan aramalarda ticareti yasak olan, çoğu köşkler ve sosyal binalar ile mevlevi tarikatlarından çalındığı değerlendirilen el işçiliğiyle süslemeli 10 ahşap kapı, han, tekke ve zaviyelerden çalındığı değerlendirilen el işçiliğiyle süslemeli olan 12 ahşap kapı, konut ve ticarethanelerden çalındığı değerlendirilen el işçiliğiyle süslemeli 10 ahşap kapı, el işçiliğiyle süslemeli 11 ahşap kapı, kalem işi ve el işçiliğiyle süslemeli 27 ahşap kapı, el işçiliğiyle süslemeli 5 ahşap tavan göbeği, 5 ahşap sütun, 5 ahşap sütun başlığı, içi doldurulmuş 2 Karaca trofesi, 3 fil dili süslemeli boynuz ile 1 fildişi tespih ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili adli işlem başlatıldığı bildirildi. Diğer yandan ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki çalıntı kapıların Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne, hayvan başları ile fildişi işlemelerinin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Şahin Şen