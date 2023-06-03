Duvara çarpan motosikletteki 2 uzman çavuştan 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde akşam saatlerinde ilçede görevli Uzman Çavuş Osman Öntemel yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, görev yaptığı karakolun yakınında duvara çarptı. Kazada Öntemel ile ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arkadaşı ağır yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 08:58, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 08:59
İhbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hazro Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzman Çavuş Öntemel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Öntemel'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Hayati tehlikesi olan uzman çavuş arkadaşı da buradan Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.