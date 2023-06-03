Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor

Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Merkez Bankası Başkanlığına Hafıze Gaye Erkan'ın getirileeceğini iddia etti.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

MERKEZ BANKASI'NA KADIN BAŞKAN

Mehmet Şimşek ekonominin başında tam yetkili olarak görev yapacak. İlk aşamada ekonomi bürokrasisini de düzenleyecek. Merkez Bankası başkanlığına Amerika'da parlak bir kariyere sahip olan Hafize Gaye Erkan getiriliyor. Merkez Bankası'na ilk kez bir kadın başkanlık yapacak. Hafize Gaye Erkan için "Müthiş Türk kızı" deniliyor. Dilerim güzel hizmetlere vesile olur.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Makine mühendisi bir baba ve matematikçi bir annenin kızı olarak 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilik ile mezun oldu. Üniversite sınavında Türkiye 26'ncısı olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü rekor puanla bitiren Erkan'a aralarında Stanford, Princeton, Boston, Cornell, California'nın olduğu 9 üniversiteden burs teklifi geldi. Erkan, tercihini Princeton'dan yana kullandı. Böylece her yıl sadece 2 kişiye verilen 'Onursal doktora' bursu karşılığında Erkan, bir ev, ayda 3 bin 200 Dolar cep harçlığı ve ABD Ulusal Bilim Vakfı'ndan araştırmaları için sınırsız bütçe imkanına sahip oldu.

HAFİZE GAYE ERKAN NEREDE ÇALIŞTI?

2019 yılında Crain's Bankacılık ve Finans Alanında Önemli Kadınlar listesine ve American Banker's Women to Watch listesine seçildi. 2018 yılında San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listelerine seçildi.

Mart 2022'de Fortune 500 firması Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katılan Erkan, 2019'dan şirketin 2021'de LVMH tarafından satın alınmasına kadar Tiffany & Co. Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Ayrıca Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapıyor.

First Republic Bank'ta yaklaşık sekiz yıl boyunca İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu gibi görevlerde bulundu.

Daha önce, Goldman Sachs'ta neredeyse on yıl geçirdi. Genel Müdür ve Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak, büyük ABD bankalarının ve sigorta şirketlerinin Yönetim Kurullarına ve üst yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi ve birleşme ve satın alma konularında danışmanlık yaptı.