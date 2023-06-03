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Öğretmenlere unvan verildi, hakları verilmedi

Eksik olduğu iddiaları ile gündeme gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu, içerisinde bulunan 'Kariyer Basamakları' sınav uygulaması ile mağduriyetler devam ediyor.

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 09:22, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 09:25
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Öğretmenlere unvan verildi, hakları verilmedi

Uygulanan sınav ile birlikte 10 bin 453 özel sektör öğretmeni uzman veya başöğretmen unvanını almaya hak kazanırken, kanun ile belirlenen fakat özel sektörde çalışan öğretmenlerin kullanamadığı haklar sebebiyle mağduriyete neden oldu. Yaşanan mağduriyetlere karşı özel sektörde yer alan uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip öğretmenler düzenleme talep ediyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren kariyer basamakları düzenlemesi tartışmalara rağmen uygulandı. İlk uygulamada da binlerce öğretmen uzman ve başöğretmen olmaya hak kazandı. MEB Bakanı Mahmut Özer, ilk defa uygulanan sistem ile alakalı olarak sınava giren öğretmenlerin yüzde 97'sinin unvan değişimine hak kazandığını belirtmişti. Sınava ilişkin tepkiler ise öğretmenlerin yaşadığı maddi zorluklar sebebiyle bu sınavı tercih ettiği yönünde gelmişti. Gerçekleştirilen sınavların ardından özel sektörde çalışan 10 bin 453 öğretmen unvan değişimi hakkı kazandı.

ÖZEL SEKTÖR ÖĞRETMENLERİNDEN DÜZENLEME ÇAĞRISI GELDİ

Kamuda çalışan öğretmenler unvan değişim hakkını elde etmesinin ardından aylıklarında nispeten bir artış uygulamaya konulurken, özel sektörde çalışan öğretmenler ise sadece unvan değişimi hakkı dışında bir hak uygulanmadı. Özel sektörde çalışan öğretmenler bir an önce düzenleme çağrısında bulundu.

MAĞDURİYET GİDERİLMELİ

Özel sektör öğretmenlerinden sınava girerek 10 bin 453 öğretmen uzman ve başöğretmen unvanını kazanırken, Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisinde yer alan madde ile unvana sahip olan her öğretmenin kanun ile verilen haklara sahip olabileceğinin yer aldığına dikkat çeken öğretmenler, mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öğretmenler, madde ile unvan değişimi ile uzman öğretmen unvanına sahip bir öğretmenin 2 bin 250 TL, başöğretmenin ise 4 bin 500 TL'lik maaş artışının özel sektörde uygulanmadığının altını çizdi.

MAĞDURİYETE KARŞI KADRO TALEP EDİLDİ

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin, kamuda yer alan ve aynı unvana sahip öğretmenler ile aralarında oluşan adaletsizliğe karşı bir an önce kadro hakkının verilmesini talep edilirken, geçmiş dönemlerde uygulanan kadro uygulamaları incelenerek bir yol belirlenebileceğinin de altı çizildi. Öğretmenler, uygulamada olan Öğretmenlik Meslek Kanununun da düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Fahri Özkan

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