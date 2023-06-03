Bursa'daki kazada yaralanan yaya hastanede hayatını kaybetti

Yıldırım ilçesinde dün yaşanan kazanın ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Feyyaz Durbak (28), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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