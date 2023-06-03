Asgari ücret için düğmeye basılıyor!



Geçtiğimiz yıl Temmuz zammı ile artan asgari ücret Temmuz ayına girmeden açıklanmıştı. Bu yılda benzer bir yol izlenebilir. Yeni Kabine'nin açıklanması sonrası önümüzdeki hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı takvimi ve yol haritası netlecek. Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücretin artmasıyla devletin vazgeçtiği gelir ve damga vergisi de yükseleceğinden bu durum bütün çalışanların maaşlarına olumlu etki yapacak.



ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Pandemi döneminde 160 milyar dolar civarında seyreden ihracat geliri 250 milyar doları aştı. Bu 90 milyar dolarlık katma değerin daha homojen tabana yayılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere; engelli maaşları, dul-yetim aylıkları, evde bakım destekleri ile sosyal transfer harcamaları artırılacak.

İLK ADIM ASGARİ ÜCRET İÇİN ATILACAK

Konu hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi ilgili Bakanlıklara talimatlarını vermişti. Yeni Kabine'nin belli olmasının ardından ilk adım asgari ücret için atılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun takvimi önümüzdeki hafta netleşiyor.



5 MADDE DE 'TEMMUZ ZAMMI'NIN ŞİFRELERİ

BÜTÜN MAAŞLAR HEM ENFLASYON FARKI HEM DE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini verdi. Erdoğan, toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağının altını çizerken, hem enflasyon farkı hem de refah payı ile maaşların artacağının müjdesini verdi.



YENİ KABİNE SONRASI ASGARİ ÜCRET İÇİN DÜĞMEYE BASILACAK

YSK, 2023 seçimleri için kesin sonuçları açıkladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gözler yeni Kabine'ye döndü. Cumartesi akşam saatlerinde (21:00-22:00) yeni Kabine'nin açıklanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının netleşmesi sonrası hükümetin asgari ücret için mesaisi başlayacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK

Yeni asgari ücret için 500 dolar kritik eşik olarak belirlenecek.

Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları önemli bir kıstas olacak.

Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.

REFAH PAYI NEDİR?

Son dönemde sıklıkla duyduğumuz bu refah payı, enflasyon oranı üzerinde verilecek zam oranını ifade ediyor. Büyüme rakamlarıyla OECD ve G-20 ülkeleri arasında dikkat çeken Türkiye'nin ihracat yönlü büyüme stratejisinin milli gelir üzerindeki artışları bu şekilde daha homojen bir şekilde tabana yayılacak.



PEKİ 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI NE OLACAK?

4 aylık enflasyon rakamları yüzde 15,21 olarak hesaplandı. TÜİK, 5 Haziran tarihinde Mayıs ayı enflasyon rakamlarını duyuracak ve 5 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Bu rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önünde önemli bir kıstas olacak.



Merkez Bankası ve diğer ekonomistlerin beklentilerine göre hesaplanan rakamlar 6 aylık enflasyonun yüzde 20-23 bandında gerçekleşebileceğini ortaya koydu. Asgari ücret zammı bu zam oranının üzerinde olacak.



ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA UZLAŞMA ARANACAK

Yeni Kabine'nin belli olması sonrası 5-11 Haziran'da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor. Komisyon hükümetin çağrısıyla toplanacak. Komisyon 5'er kişilik ekipler şeklide toplamda 15 kişi olacak şekilde işçi, işveren ve hükümetten oluşuyor. Karar oy çokluğu ile alınabiliyor. Toplamda 3 veya 4 toplantı sonrası yeni rakam belli olacak.



Haziran ayı içerisinde her tarafın bir kez ev sahipliği yapacağı ve her hafta bir toplantı ile bir rakamda uzlaşılması bekleniyor. Burada işçi tarafını temsilen TÜRK-İş, işveren tarafını temsilen TİSK ve hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masada bulunacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Mart ayından bu yana esnaftan, mikro-KOBİ işletmelerine ve büyük işletmelere kadar saha çalışmalarını gerçekleştiriyor. Burada ortaya konacaklar rakamlar komisyonda yeni ücretin belirlenmesi için kritik bir veri olacak.

1. ADIM ALIM GÜCÜ ARTACAK, 2. ADIM ALIM GÜCÜ KORUNACAK

Yeni dönemde enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak. Atılacak adımlarla hem enflasyonda düşüş hızlanacak hem de alım gücü yükselecek. 2 yıl içerisinde enflasyonun tek haneye inmesi hedefleniyor.



2022 YILINDA UYGULANAN ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret önce Ocak 2022'de yüzde 50,5 artışla 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL oldu.

Bu zam oranı yarım asrın en büyük artışı olurken, küresel enflasyonun çalışanların alım gücünü tahrip etmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla asgari ücrete Temmuz zammı yapıldı. Asgari ücret Temmuz ayında yaklaşık yüz 30 artışla net 5.500,35 TL oldu. Temmuz sonrası asgari ücret brüt 6.471 TL olarak uygulandı.

Bu dönemde asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603,43 TL oldu. Bunun 6.471 lirasını brüt asgari ücret, 1.003,1 TL'sini sosyal güvenlik primi, 129,42 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturdu.

ASGARİ ÜCRET OCAK 2023'TE ÇİFTE REKOR KIRDI

Asgari ücret Ocak 2023'te Başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla Temmuz 2022'ye göre yüzde 54,7, Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artışla net 8506 TL olarak belirlendi. 2022 yılı enflasyonu yüzde 64,27 olarak kayıtlara geçerken, asgari ücretteki 1 yıllık artışın enflasyon rakamlarının çok üzerinde olması dikkat çekti.

Bu rakam TL bazlı en yüksek seviye olurken, dönemin kuruyla asgari ücret 455 dolar bandına çıkarak bir rekor da döviz bazlı kırdı.



PAZARLIKLAR 10.500 TL'DEN BAŞLAYACAK

Şuanda asgari ücret 406 dolar bandında bulunuyor. Pazarlıkların 500 dolar bandında yani yaklaşık 10500 TL civarında başlaması bekleniyor.

VERGİ DİLİMLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK VE TÜM ÇALIŞANLARIN GELİRİ ARTACAK

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılamasının yanında çalışanların maaşlarına vergi ayarı yapılarak alım gücünün artırılması hedeflenecek. Yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Bu düzenlemeyi Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirecek.

Yeni Kabine'de bu görevi, eski hükümetlerde Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı yapmış Mehmet Şimşek'in üstlenmesi bekleniyor.



TEMMUZDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu haziran ayında toplanacak ve uzlaşma müzakerelerini yürütecek. Bakanlık şimdiden optimum asgari ücretin tespit edilmesi için TÜİK'in verilerine destek olacak anket ve benzeri saha çalışmalarını gerçekleştiriyor.



MASADA REFAH PAYI İLE 3 ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ VAR

Asgari ücret tespit edilirken, işçi tarafını temsilen TÜRK-İş talep ettiği rakamı, TİSK verebileceği rakamı belirtecek. Taraflar ellerindeki verileri masaya yatıracak. Hükümet burada hakem rolü üstlense de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek, alım gücü artırılacak' talimatıyla işçiye daha yakın taraf olacak. Yeni dönemin anahtarı sosyal devlet anlayışının güçlendiği ve milli gelir artışlarının tabana yayılması olacak.

Burada 500 dolarlık bir alım gücü kritik bir alt sınır olarak dikkat çekiyor. Yeni asgari ücretin bir refah payı ile belirlenmesi ve yüzde 20-23 6 aylık beklenen enflasyon rakamları dikkate alındığında yüzde 30-35-40 zam formülü ortaya çıktı.

İşte asgari ücrete zam formülleri:

Refah payı ile dikkate aldığımızda asgari ücret zammı için birinci seçenek olarak yüzde yüzde 30 zam formülü ortaya çıktı. Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11.058 TL brüt ücret ise 13.010 TL olacak.

Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 35 zam yapılması durumunda net ücret 11.475 TL brüt ücret ise 13.500 TL olacak.

Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 40 zam yapılması durumunda net ücret 11.909 TL brüt ücret ise 14.010 TL olacak.



YENİ DÖNEMİN ASGARİ ÜCRET ŞİFRESİ: 500 DOLARLIK ALIM GÜCÜ KORUNACAK

Tüm rakamlar beraber değerlendirildiğinde asgari ücretin 550 dolar bandında bir rakam olma ihtimali güçlendi. Bunun dışında artık yeni dönemde asgari ücret hiçbir şekilde 500 doların altında olmayacak. Bu alım gücü korunacak. Gerektiğinde asgari ücret 6 ayda bir belirlenecek.

GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI

Geçtiğimiz dönemde yaklaşık 1,5 yıl önce asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Ayrıca bütün çalışanlarının maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmından da bu vergiler kaldırıldı. Böylece işçinin yanında işverenin de elini rahatlatan büyük bir gelişme yaşandı.



BÜTÜN ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINDAKİ VERGİ DIŞI TUTAR YÜKSELECEK

Türkiye'de çalışanların yüzde 38'ini asgari ücretliler oluşturuyor. Asgari ücret artışları tüm çalışanların gelirlerini dolaylı yoldan da etkiliyor.

Asgari ücretin artmasıyla birlikte, bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Daha açık ifadeyle maaşını asgari ücretten yüksek alanların da hem maaşları yükselecek hem de brüt maaşları üzerindeki vergi dışı kalan tutarın artmasıyla kazanç artacak.

ASGARİ ÜCRET 2023 İLE ÖDEMELER ARTACAK

2023 yılında sosyal güvenlik, çalışma yaşamındaki birçok parametre yeni asgari ücrete göre belirlenecek. Yeni asgari ücret ile beraber;



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