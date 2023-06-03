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HÜRJET'te kontrol yerli teknolojilerde

Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı HÜRJET, tasarım ve üretimini Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemler AŞ'nin gerçekleştirdiği kokpit kontrol panelleri ile uçuyor- Nurol CAS, HÜRJET uçağının kokpitindeki 28 kontrol panelinin tümünü tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştirip üretiyor- Kontrol panelleri, pilotların motor, iniş takımı, park freni, yakıt, haberleşme, kokpit içi ısı ve ışıklandırma gibi konular da dahil olmak üzere birçok birimin kontrolünü sağlaması için kritik öneme sahip bulunuyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 12:36, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 12:37
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HÜRJET'te kontrol yerli teknolojilerde

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin jet motorlu ilk uçağı olan HÜRJET, yerli kokpit kontrol panelleri ile uçuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 25 Nisan'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde ilk uçuşunu gerçekleştiren jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'te Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok yerli alt sistem kullanılıyor.

Nurol Kontrol ve Aviyonik Sistemler AŞ (Nurol CAS) de geliştirdiği çözümlerle HÜRJET projesine katkı veriyor.

Bu kapsamda, HÜRJET ilk uçuşunu tasarımını ve üretimini Nurol CAS'ın üstlendiği kokpit kontrol panelleri ile yaptı.

Nurol CAS, HÜRJET uçağının kokpitinde yer alan 28 kontrol panelinin tümünü tamamen yerli mühendislik gücüyle geliştirip üretiyor. Söz konusu kontrol panelleri, pilotların motor, iniş takımı, park freni, yakıt, haberleşme, kokpit içi ısı ve ışıklandırma gibi konular da dahil olmak üzere birçok birimin kontrolünü sağlaması için kritik öneme sahip bulunuyor.

Nurol CAS, projenin seri üretim fazında da alt yüklenici olarak TUSAŞ'a hizmet vermek için görüşmeler yürütüyor.

Eski adıyla Nurol BAE Systems Hava Sistemleri AŞ (BNA) olarak kurulan Nurol CAS, Nurol Holdingin "havacılık ve savunma sanayi sektör faaliyetlerinde yerli kritik sistemler sağlayıcısı olma" vizyonuyla İngiliz ortak BAE Systems'tan tüm hisseleri devralması sonucu Kasım 2022 itibarıyla yüzde 100 yerli yapıya kavuştu.

Nurol CAS, milli muharip uçak KAAN, genel maksat helikopteri GÖKBEY, temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK, ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-II ve insansız hava aracı ANKA platformlarındaki birçok alt sistemin yerli sağlayıcısı olma yolunda müzakere ve teklif çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, Nurol Holdingin sahip olduğu güçlü altyapıyı da kullanarak uçuş, motor, yakıt kontrol sistemleri ile aviyonik sistemler alanlarında Türkiye'nin dış kaynaklara bağımlılığını azaltmak için yerlileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

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