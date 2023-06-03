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İzmir'de bir kadın cinayeti olayında ihmalleri olmakla suçlanan 12 polise dava

Davanın iddianamesinde, boşanma aşamasındaki eşini öldüren Kaffar Yeğin'in, cinayet öncesinde hakkında verilen uzaklaştırma kararını birden çok kez ihlal etmesine karşın, sanık polis memurlarının görevlerinin gereğini yapmakta ihmal gösterdikleri belirtildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 13:29, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 13:48
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İzmir'de bir kadın cinayeti olayında ihmalleri olmakla suçlanan 12 polise dava

İzmir'de Hülya Şellavcı Yeğin'in, boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Kaffar Yeğin tarafından öldürülmesi olayında görevi ihmal ettiği öne sürülen 12 polis memuru hakkında 3 aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürülmeden önce eşi hakkında polis merkezine yaptığı başvurular yer aldı.

Eşini öldüren Kaffar Yeğin'in, cinayet öncesinde hakkında verilen uzaklaştırma kararını birden çok kez ihlal etmesine karşın, sanık polis memurlarının görevlerinin gereğini yapmakta ihmal ya da gecikme gösterdikleri öne sürüldü.

İddianamede Türk Ceza Kanunu'nun 257/2 maddesi gereğince, her bir polis memuru için "görevi ihmal" suçundan ayrı ayrı 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- Olay

Hülya Şellavcı Yeğin, 22 Ekim 2022'de, uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin tarafından, Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki iş yerinde tabancayla öldürülmüştü.

Cinayetin ardından polis ekiplerine yakalanmamak için zaman zaman yer değiştiren şüpheli, 8 Kasım'da Konak'taki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Yeğin'in avukatı ve damadı Ensar Aktürk, şüpheli hakkında, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için 4 kez bildirimde bulunduklarını belirterek polisler hakkında suç duyurusunda bulunmuş, "tazyik hapsi" başvurusunun sonuçlanmaması nedeniyle yargı mensupları hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna şikayet etmişti.

Kaffar Yeğin hakkında, "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme", "gece vakti silahla işyerinde yağma" ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Sanık hakkında, cinayet öncesinde yine eşine karşı işlediği "yaralama", "tehdit", "ısrarlı takip" ve "hakaret" suçlarından hazırlanan iddianame de İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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