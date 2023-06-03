Milli okçular Mete Gazoz ve Batuhan Akçaoğlu, Hırvatistan'da altın madalya kazandı

Türk sporcular, organizasyonu 4 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.

Makaralı yay kategorisinde ise Batuhan Akçaoğlu, finalde İtalyan Michea Godano'yla karşılaştı. Rakibini 149-144 yenen Batuhan, altın madalya kazandı. Batuhan Akçaoğlu'na madalyasını Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran takdim etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, Sloven Den Habjan Malavasic'i 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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