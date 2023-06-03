Milli okçular Mete Gazoz ve Batuhan Akçaoğlu, Hırvatistan'da altın madalya kazandı
Hırvatistan'da düzenlenen Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinin 2. ayağında milli sporcular Mete Gazoz ile Batuhan Akçaoğlu, altın madalya kazandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 14:40, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 14:47
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, Sloven Den Habjan Malavasic'i 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Makaralı yay kategorisinde ise Batuhan Akçaoğlu, finalde İtalyan Michea Godano'yla karşılaştı. Rakibini 149-144 yenen Batuhan, altın madalya kazandı. Batuhan Akçaoğlu'na madalyasını Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran takdim etti.
Türk sporcular, organizasyonu 4 altın, 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalyayla tamamladı.