Almanya'da DİTİB'e bağlı camiye ırkçı mektup gönderildi

Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?
Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti
İzmir'de bir kadın cinayeti olayında ihmalleri olmakla suçlanan 12 polise dava
İzmir'de bir kadın cinayeti olayında ihmalleri olmakla suçlanan 12 polise dava
AK Parti'de Meclis A Takımı belli oldu
AK Parti'de Meclis A Takımı belli oldu
Mehmetçik, NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya gidiyor
Mehmetçik, NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya gidiyor
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran 5 kişi tutuklandı
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran 5 kişi tutuklandı
Asgari ücret için düğmeye basılıyor!
Asgari ücret için düğmeye basılıyor!
LGS yarın yapılacak
LGS yarın yapılacak
Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor
Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor
Altında semt farkı: İlçeler arası 100 TL oynuyor
Altında semt farkı: İlçeler arası 100 TL oynuyor
Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
581 milletvekilinin ant içtiği tören 10,5 saat sürdü
581 milletvekilinin ant içtiği tören 10,5 saat sürdü
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemi başlıyor
3 otomobil markası daha zam yaptı
3 otomobil markası daha zam yaptı
OGM mühendis ve orman muhafaza memuru alımı sonuçlarını açıkladı
OGM mühendis ve orman muhafaza memuru alımı sonuçlarını açıkladı
Piyasalarda 'Mehmet Şimşek' etkisi
Piyasalarda 'Mehmet Şimşek' etkisi
Arçelik'ten siber saldırı açıklaması
Arçelik'ten siber saldırı açıklaması
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
Erdoğan'ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak
Erdoğan'ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak
Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi
Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına dair açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına dair açıklama
Otomotivde satış rekoru mayısa taşındı
Otomotivde satış rekoru mayısa taşındı
Ücretsiz doğalgaz 'sıfır' girilecekti: Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
Ücretsiz doğalgaz 'sıfır' girilecekti: Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
28. Yasama Dönemi başladı
28. Yasama Dönemi başladı
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Şentop, TBMM Başkanlığı görevini Bahçeli'ye devretti
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Sıfır araç krizi devam ediyor... 3 ay önce sıraya giriliyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Mehmet Şimşek 'tam yetki'yle kabineye giriyor
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
Altının gram fiyatında her gün yeni rekor: 1.328 TL
Ana sayfaHaberler Dünya

Almanya'da DİTİB'e bağlı camiye ırkçı mektup gönderildi

Almanya'da Diyanet Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi'ne ırkçı ifadeler içeren mektup gönderildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 14:13, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 14:21
Yazdır
Almanya'da DİTİB'e bağlı camiye ırkçı mektup gönderildi

DİTİB Merkez Camisi Derneği Başkanı Yusuf Aydın, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Duisburg kentindeki camiye gönderilen ırkçı mektubu emniyet teşkilatıyla paylaştıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Posta yoluyla camimize üzerinde gamalı haç ve 'NSU 2.0' imzası bulunan tehdit içerikli mektup gönderildi. Derin üzüntü duyuyoruz. Fail ya da faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslimini talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Aydın, şimdiye kadar camiye 12'nin üzerinde tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildiği bilgisini paylaştı.

- Bremen'deki Selimiye Camisi'ne asılan Türk bayrağına zarar verildi

DİTİB Basın Ofisi, terör örgütü PKK yandaşının Bremen'deki Selimiye Camisi'nin duvarında asılı bulunan Türk bayrağını kopararak kaçtığı bilgisini paylaştı.

Bremen Selimiye Camisi Derneği Başkanı Hidayet Tekin, camide hafta sonu yapılacak kermes etkinliği için Türk, Alman ve DİTİB bayraklarını caminin duvarına astıklarını belirterek, "Terör örgütü yanlısı bir saldırganın hedefinin sadece Türk bayrağı olduğunu kameradan gördük. Yüzünü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile kapatan saldırgan, Türk bayrağımızı kopartıp kaçtı. Hemen ardından polisi arayarak bilgi verdik ve kamera kayıtlarını paylaştık. Polis, inceleme başlattı." dedi.

Çirkin saldırının görüntülerinin daha sonra saldırgana ait sosyal medya hesabından paylaşıldığını tespit ettiklerini anlatan Tekin, sosyal medyadaki videoda saldırganın park alanında Türk bayrağını yakarak çiğnediğinin görüldüğünü söyledi.

Tekin, polisin olayla yoğun şekilde ilgilendiğini ve caminin güvenliğini sağladığını belirterek, söz konusu görüntüyü de sosyal medyadan kaldırttığını sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber