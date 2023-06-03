Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik aksadı.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların saçak altında, metro ve otobüs duraklarında sağanağın durmasını bekledi.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri çalışma başlattı.

- Su basan bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı

Ankara-Çankırı ve Ankara-Eskişehir yollarında araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kırıkkale-Ankara Yolu Kayadibi mevkisinde sağanak nedeniyle toprak dolan yol bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açılan yolda kısmi su birikintileri oluştu.

Eskişehir yolundaki bazı alt geçitler ise trafik polisleri tarafından araç geçişine kapatıldı. Dikmen'in bazı bölgelerinde de sağanak etkili olurken, Öveçler Vadisi sular altında kaldı.

Altındağ ilçesinde de öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gültepe Mahallesi'nde su birikintilerinde mahsur kalan sokak hayvanları da zor anlar yaşadı.

Ankara'daki birçok alt geçitte sağanak nedeniyle su birikintileri oluşurken, Gazi Üniversitesi önündeki alt geçidi su bastı, Balgat alt geçidi ise trafiğe kapandı.

Sıhhiye'deki Aksu Kavşağı'na çıkan yollar, biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

- Kurtarılan yavru kedi sıcak su torbasıyla ısıtıldı

Öte yandan, kuvvetli yağış altında ıslanan yavru kedi ise hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

Yağış nedeniyle ıslanan yavru kedi, kağıt havluyla kurutulduktan sonra sıcak su torbasıyla ısıtıldı.

- AFAD'dan uyarı

AFAD'dan SMS yoluyla gönderilen mesaj ile Ankaralılara uyarıda bulunuldu.

Mesajda, "Bugün ilinizde yerel gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Sel, dolu tehlikelerine karşı tedbirli olun." ifadelerine yer verildi.