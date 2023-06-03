Galatasaray efsanesi Graeme Souness derbiye geliyor

Derbiye şu ana kadar 150 binden fazla bilet talebi geldiği öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Derbiye davet edilen Souness'a bile Nef Stadyumu'nda yer arandığı ortaya çıktı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin dün satışa çıkan biletleri bir dakika içinde tükendi. Telefonları susmayan sarı-kırmızılı yöneticiler, bilet konusunda acil bir toplantı yaptı.

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