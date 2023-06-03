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12 milyon liralık siber dolandırıcılığa 7 tutuklama

Gaziantep'te, 31 farklı internet sitesinden, sahte icra veya ceza dosyası kapatma ile sosyal medyada reklam verip yatırım ve bahisle yüksek kazanç vaadinde bulunma gibi işlemlerle 124 kişiyi 12 milyon TL dolandırdığı tespit edilip yakalanan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 15:51, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 15:53
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12 milyon liralık siber dolandırıcılığa 7 tutuklama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 31 farklı internet sitesinden kendilerini avukat, postane ve adliye çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin, sahte icra veya ceza dosyası kapatma, uzlaştırma bedeli isteme ile sosyal medya sitelerinde reklam vererek yatırım ve bahisle yüksek kazanç vaadinde bulunup, 6 ayda 124 kişiyi 12 milyon TL dolandırdığı bilgisini aldı.

13 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler, kimliklerini belirledikleri 13 şüpheliyi adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 15 cep telefonu, 20 sim kart ve 1 bilgisayar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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