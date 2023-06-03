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CHP Parti Meclisi'nden açıklama

CHP'de Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Seçim sonuçları analiz edilecek. Bu değerlendirme sürecinde özeleştiriler samimiyetle dikkate alınacak ve gereği hızla yerine getirilecektir." denildi. Açıklamada, kurultay için takvimlendirme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 19:05, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 19:08
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CHP Parti Meclisi'nden açıklama

Cumhurbaşkanı seçiminin kaybedilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim muhasebesi sürüyor.

CHP'de seçim sonrası Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmişti.

Seçim sonuçlarının değerlendirmek üzere bugün CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı yapıldı.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in seçim sonuçlarına ilişkin sunum yaptığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca genel seçimler dolayısıyla daha önce bir yıl ertelenen kurultay takvimi de ele alındı.

PM'nin, kurultay takvimine ilişkin yeni Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) tam yetki verdiği öğrenildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yi açıklamasının ardından toplanacak kurul, kurultay takvimini belirleyecek.

"GEREĞİ HIZLA YERİNE GETİRİLECEK"

CHP Parti Meclisi'nden toplantı sonrası açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, seçmenin verdiği mesajı, seçim sonuçlarını sandık sandık, köy köy, ilçe ilçe, il il dikkatle incelemeye ve analiz etmeye -parti kurul ve karar organlarında- devam edecektir. Bu değerlendirme sürecinde özeleştiriler samimiyetle dikkate alınacak ve gereği hızla yerine getirilecektir.

"KURULTAY TAKVİMLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Partimizin Kurultay takviminin düzenlenmesi ile ilgili karar Parti Meclisimizce değerlendirilmiş ve takvimlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Kurultay sürecinin parti içi demokrasi kültürümüze yaraşır bir şekilde gerçekleşmesi için yapılacak gerekli hazırlıklar ve alınacak kararlar yeni Merkez Yönetim Kurulu tarafından açıklanacaktır."

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