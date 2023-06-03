2 ilde LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İstanbul ve Ankara'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentteki toplu taşıma araçlarının, yarın gerçekleştirilecek LGS'ye girecek öğrenciler ile görevlilere 07.30 ila 15.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

Öğrencilerin giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görevli olduklarına dair belgelerini göstererek, İstanbulkart'larını kullanmadan, toplu ulaşım entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve deniz motorları ile ücretsiz yolculuk yapabilecekleri kaydedildi.

Ankara'da LGS'ye Girecek Öğrencilere Toplu Ulaşım Ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4 Haziran Pazar günü yapılacak sınavlarda öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için hazırlıklarını tamamladı. Toplu taşıma araçlarının sefer sayıları artırılırken, adaylar sınav giriş belgelerini göstererek otobüs ve raylı sistemlerden ücretsiz yararlanabilecek.

EGO'dan açıklama:

EGO Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yüksek Öğretim Sınavı (STS) kapsamında merkezi sınavın yapılacağı 04 Haziran 2023 tarihinde, adayların sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

EGO Otobüslerinde: Sınavların yapılacağı 04 Haziran 2023 Pazar günü öğrencilerimizin ve adayların mağdur olmamaları için 16 güzergahta 45 adet ilave otobüs servisi için planlama yapılmıştır.

Raylı Sistemlerde: Sınav nedeniyle ANKARAY'da pazar günleri için uygulanmakta olan 4 trenle 10 dakikada bir servis yerine; 08.00-21.00 saatleri arasında, 6 trenle 6 dakikada bir çalışılacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

Ankara Metrosu'nda ise 06.00-12.00 saatleri arasında 18 trenle 9 dakikada bir; 12.00-19.30 saatleri arasında 22 trenle 7 dakikada bir çalışılacak şekilde hizmet verilecektir.

Kuruluşumuz saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için derhal ilave otobüs ve tren servisleri verilecektir.

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin almış olduğu 08.05.2020 tarih ve 533 sayılı Karar'a istinaden, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden LGS'ye katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla kendileri, velileri ve görevli öğretmenler sınav gününde ücretsiz yararlanacaklardır.