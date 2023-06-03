Mersin'de mobilya fabrikasında yangın

OSB'de yatak ve baza imalatı yapan mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İçerideki yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ekipleriyle Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve bir söndürme helikopteri yönlendirildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner de fabrikaya gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Yangının fabrika binasında ek çatı yapımı sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı iddia edildi.