CHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, grup olarak yaptıkları toplantının ardından hem grup başkanvekilleri hem de Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak kişileri belirlediklerini söyledi.

Grup başkanı olarak kendisinin görevlendirildiğini ve seçildiğini belirten Özel, "Malum, Genel Başkanımızın milletvekili olmaması üzerine bir grup başkanı belirlememiz gerekiyordu. Bundan sonra grup başkanlığı görevini ben yürüteceğim" dedi.

Grup Başkanvekilliklerine Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın seçildiğini aktaran Özel, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın da TBMM Başkanvekilliğine seçildiğini söyledi. Özel, Meclis İdare Amirliğine Balıkesir Milletvekili Ensar Aydemir, katip üyeliklere de Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekili Aysu Kaya ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in seçildiğini kaydetti.

Yapılan seçimlerde 5 kadın adayın göreve getirildiğinin altını çizen Özel, "Bugün grubumuza tarafından seçilen 9 adaylıktan 5'ine kadın arkadaşlarımız seçildiler. Katip üyeliklerdeki arkadaşlarımız kendi illerindeki tek milletvekillerimiz, meslek örgütlerinden gelen arkadaşlarımızdır" diye konuştu.

Özel, seçilen kişilerin 5 Haziran Pazartesi gününden itibaren devir teslim törenlerini yapacağını belirterek, "Bundan sonraki süreçte CHP olarak etkili, içerikli, yapıcı ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz. Bundan sonraki süreçte CHP'nin birlik, beraberlik içerisinde daha gençleşen ve çok daha fazla kadının görev aldığı çok daha dinamik bir grubun etkin muhalefetine tanık olmanızı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.