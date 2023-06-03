CHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi

Yeni kabine bugün belli oluyor...
Yeni kabine bugün belli oluyor...
TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı belli oldu
TBMM'de kayıt yaptıran milletvekili sayısı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kucaklaşmaya ihtiyaç var
Emeklinin gözü kademeli zam planında
Emeklinin gözü kademeli zam planında
Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?
Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin etti
İzmir'de bir kadın cinayeti olayında ihmalleri olmakla suçlanan 12 polise dava
İzmir'de bir kadın cinayeti olayında ihmalleri olmakla suçlanan 12 polise dava
AK Parti'de Meclis A Takımı belli oldu
AK Parti'de Meclis A Takımı belli oldu
Mehmetçik, NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya gidiyor
Mehmetçik, NATO'nun talebi üzerine Kosova'ya gidiyor
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran 5 kişi tutuklandı
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran 5 kişi tutuklandı
Asgari ücret için düğmeye basılıyor!
Asgari ücret için düğmeye basılıyor!
LGS yarın yapılacak
LGS yarın yapılacak
Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor
Merkez Bankası Başkanlığına 'Müthiş Türk kızı' geliyor
Altında semt farkı: İlçeler arası 100 TL oynuyor
Altında semt farkı: İlçeler arası 100 TL oynuyor
Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
Erdoğan'ın göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım olacak
581 milletvekilinin ant içtiği tören 10,5 saat sürdü
581 milletvekilinin ant içtiği tören 10,5 saat sürdü
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemi başlıyor
3 otomobil markası daha zam yaptı
3 otomobil markası daha zam yaptı
OGM mühendis ve orman muhafaza memuru alımı sonuçlarını açıkladı
OGM mühendis ve orman muhafaza memuru alımı sonuçlarını açıkladı
Piyasalarda 'Mehmet Şimşek' etkisi
Piyasalarda 'Mehmet Şimşek' etkisi
Arçelik'ten siber saldırı açıklaması
Arçelik'ten siber saldırı açıklaması
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere öneriler
Erdoğan'ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak
Erdoğan'ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak
Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi
Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına dair açıklama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına dair açıklama
Otomotivde satış rekoru mayısa taşındı
Otomotivde satış rekoru mayısa taşındı
Ücretsiz doğalgaz 'sıfır' girilecekti: Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
Ücretsiz doğalgaz 'sıfır' girilecekti: Ekonomistler mayıs ayı enflasyonu için ne dedi?
28. Yasama Dönemi başladı
28. Yasama Dönemi başladı
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
'Millet İttifakı bitmiştir' açıklaması yapılmıştı...İYİ Parti'den yeni açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi

CHP Grubu, yeni grup başkanı ve grup başkanvekilleri ile TBMM Başkanvekilinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı. Toplantı, iki saat sürdü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grup başkanlığına Özgür Özel seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 19:51, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 19:53
Yazdır
CHP'nin TBMM grup yönetimi belirlendi

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, grup olarak yaptıkları toplantının ardından hem grup başkanvekilleri hem de Meclis Başkanlık Divanı'nda görev yapacak kişileri belirlediklerini söyledi.

Grup başkanı olarak kendisinin görevlendirildiğini ve seçildiğini belirten Özel, "Malum, Genel Başkanımızın milletvekili olmaması üzerine bir grup başkanı belirlememiz gerekiyordu. Bundan sonra grup başkanlığı görevini ben yürüteceğim" dedi.

Grup Başkanvekilliklerine Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın seçildiğini aktaran Özel, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın da TBMM Başkanvekilliğine seçildiğini söyledi. Özel, Meclis İdare Amirliğine Balıkesir Milletvekili Ensar Aydemir, katip üyeliklere de Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekili Aysu Kaya ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'in seçildiğini kaydetti.

Yapılan seçimlerde 5 kadın adayın göreve getirildiğinin altını çizen Özel, "Bugün grubumuza tarafından seçilen 9 adaylıktan 5'ine kadın arkadaşlarımız seçildiler. Katip üyeliklerdeki arkadaşlarımız kendi illerindeki tek milletvekillerimiz, meslek örgütlerinden gelen arkadaşlarımızdır" diye konuştu.

Özel, seçilen kişilerin 5 Haziran Pazartesi gününden itibaren devir teslim törenlerini yapacağını belirterek, "Bundan sonraki süreçte CHP olarak etkili, içerikli, yapıcı ve dirençli bir muhalefet partisi görüntüsü sergileyeceğiz. Bundan sonraki süreçte CHP'nin birlik, beraberlik içerisinde daha gençleşen ve çok daha fazla kadının görev aldığı çok daha dinamik bir grubun etkin muhalefetine tanık olmanızı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber