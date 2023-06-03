Yeni kabine bugün belli oluyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi beraber yöneteceği kadroyu bugün Çankaya Köşkü'nde açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli irade tarafından 2014 yılında getirildiği Cumhurbaşkanlığı makamındaki yeni dönemine Meclis'te yemin ederek resmen başladı
Görevine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk mesajlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"nde verdi.
Çankaya Köşkü'nde devlet başkanlarının onuruna vereceği yemek sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşılacak.
Erdoğan, yeni dönemin ilk kabine toplantısının da salı günü yapılacağını söyledi.
İlk Kabine Toplantısı salı günü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, yeni Kabineye ilişkin şöyle konuştu:
"İnşallah bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım. Yeni Kabinemizle birlikte de Türkiye Yüzyılı'nı nakış nakış işlemeye devam edeceğiz.
Gecikmeden Salı günü ilk Kabine toplantımızı inşallah yapacağız."