Ankara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyor

ABB'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliğinden alınan verilere göre, yarın yerel kuvvetli yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi.

Belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğu anlatılan açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.