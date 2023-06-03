Ankara'da yarın da kuvvetli yağış bekleniyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarın kentte yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı ve vatandaşları uyardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2023 21:35, Son Güncelleme : 03 Haziran 2023 21:38
ABB'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliğinden alınan verilere göre, yarın yerel kuvvetli yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi.
Belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğu anlatılan açıklamada, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.