Hizmet kabinesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni Çankaya Köşkü'nde kamuoyu ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (1967)

2007, 2011 ve Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti Bingöl milletvekili olarak, Haziran 2015 seçimlerinde ise Diyarbakır'dan meclise girdi. Yılmaz, Kalkınma Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığı görevi yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (1954)

9 Temmuz 2018 tarihli kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. TSK bünyesinde birçok yerde görev yapan Güler, TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasına sahip.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (1968)

1986'dan 2001'e kadar TSK'da görev yapan Fidan, 13 yıldır da MİT Başkanlığı'nı görevini yürütüyordu. Akademik tahsilinin büyük kısmını TSK'da yapan Fidan, Uluslararası güvenlik ve dış politika uzmanı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (1968)

27 Ekim 2018'den beri İstanbul Valisi olarak görev yapan Yerlikaya, daha önce de İçişleri Bakanlığında Hukuk Müşavirliği, Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, TÜHİS Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı.

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan (1966)

Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Vedat Işıkhan 2003 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanını aldı. Işıkhan Evsizler ve çalışma hayatı üzerine yaptığı çalışmalarla akademi dünyasınca tanınan bir isim.

Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki (1957)

Melikgazi Belediye Başkanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Özhaseki, AK Parti'den Kayseri milletvekiliği yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak da görev aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (1971)

TBMM'de 23'üncü, 24'üncü, 25'inci, 26'ıncı ve 27'nci dönem milletvekiliği yaptı. 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı oldu. TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekiliği görevinde de bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir (1982)

2009-2019 yılları arasında iki dönem Belçika'da Milletvekiliği yaptı. 1 Ocak 2020'den beri Cezayir Büyükelçisi olan Özdemir, Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (1967)

ABD ve İngiltere'de önde gelen finans kuruluşlarında çalışan Şimşek, 2007'de Milletvekili seçildi. AK Parti hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığını görevlerini yürüttü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (1966)

Son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü görevini yürüten Uraloğlu, 2015 yılında AK Parti'den Trabzon milletvekili adayı adayı olmuş, ancak o dönem aday gösterilmemişti.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR Bakanı Alparslan Bayraktar (1975)

Enerji Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında aynı kurumda Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak(1966)

24'üncü, 25'inci, 26'ıncı ve 27'nci dönemlerde milletvekili seçildi. Bir dönem Gençlik ve Spor Bakanı olan Bak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (1963)

MÜSİAD Yönetim Kurulu'nda 7 yıl Genel Sekreter, 4 yıl Genel Başkan yardımcısı, 4 yıl da Genel Başkan olarak görev yaptı. DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yapan Bolat, Albayrak Gurubu CEO'suydu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (1968)

Bir önceki kabine de Kültür ve Turizm Bakanlığı görevi yürüten Mehmet Nuri Ersoy, özel sektörde turizm alanında faaliyet gösterdi. Ersoy ETSTUR ve MaxxRoyal otellerinin sahibi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (1966)

1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Yumaklı, Genel Müdür ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak GÜBRETAŞ'ta da görev yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (1970)

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı, 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı oldu. 15 Eylül 2018'te ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak atandı.

Sanayii ve Tekonoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (1984)

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu. 2018'de Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına atandı. Bakanlıkta, Milli Teknoloji Hamlesi politikalarından sorumluydu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca (1965)

Önceki kabinede de aynı görevi yürüten Koca, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Koca, Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı, Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesinin de kurucusu.

Nur Banu Aras





