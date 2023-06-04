Tek ilden 4 bakan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine üyelerini açıkladı. Erdoğan'ın yeni ekibinde birçok sürpriz isim yer alırken Yeni Kabine'ye adeta Konya damgasını vurdu. Bir önceki kabinede ağırlık Karadenizlilerdeydi. İşte yeni kabinede yer alan bakanların memleketleri
28 Mayıs'ta 5 yıl daha ülkeyi yönetme yetkisi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te önce mazbatasını aldı ardından yemin ederek görevine resmen başladı.
ERDOĞAN YENİ KABİNE'Yİ AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında milyonların heyecanla beklediği yeni kabine üyelerini açıkladı.
YENİ KABİNE'YE KONYA DAMGA VURDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni ekibinde sürpriz isimlere yer verdi. Yeni Kabine'de 4 bakanın Konyalı olması dikkat çekti. Bir önceki kabinede ağırlık Karadenizlilerdeydi.
Peki hangi bakan nereli? İşte yeni kabinede yer alan Konyalı bakanlar.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Konya
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Konya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Konya
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Konya