Tek ilden 4 bakan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni ekibinde sürpriz isimlere yer verdi. Yeni Kabine'de 4 bakanın Konyalı olması dikkat çekti. Bir önceki kabinede ağırlık Karadenizlilerdeydi.

28 Mayıs'ta 5 yıl daha ülkeyi yönetme yetkisi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te önce mazbatasını aldı ardından yemin ederek görevine resmen başladı.

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