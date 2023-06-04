TPAO'nun Kırklareli ve Tekirdağ'daki 2 sahasında kamulaştırma kararı alındı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli ve Tekirdağ'daki iki sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2023 09:43, Son Güncelleme : 04 Haziran 2023 09:45
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya ait Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki petrol işletme ruhsat sahasında açılan kuyularda lokasyon sahası ve yolu için gerekli yaklaşık 29 bin metrekarelik parselin kamulaştırılmasına karar verildi.